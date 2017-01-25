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Muratbey Uşak yeni rakibini bekliyor

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçta lider Asvel'i 70-58 mağlup ederek grupta 6'ncı sırayı alarak Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam etme hakkı kazanan Muratbey Uşak, yeni rakibini beklemeye başladı. Europe Cup'a son...

Muratbey Uşak yeni rakibini bekliyor
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçta lider Asvel'i 70-58 mağlup ederek grupta 6'ncı sırayı alarak Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam etme hakkı kazanan Muratbey Uşak, yeni rakibini beklemeye başladı.
Europe Cup'a son 16 turundan itibaren dahil olacak olan Muratbey Uşak, eşleşeceği rakiple iç saha ve deplasmanda birer maç yapıp adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Muratbey Uşak'ın rakibi, FIBA Europe Cup'ın 6 grup lideri veya en iyi 2 grup ikincisinden biri olacak.
Kırmızı siyahlı takımda Şampiyonlar Ligi'nde statü gereği forma giyemeyen yeni transferlerden Ekene Ibekwe, bu kupada oynayabilecek. Üst üste aldıkları Trabzonspor ve Asvel galibiyetlerinin kendilerine moral aşıladığını söyleyen Genel Menajer Fatihhan Erdoğan, Europe Cup'ta kendilerine şimdilik bir hedef belirlemediklerini dile getirdi. Uşak, Asvel maçının son anlarında Harrison, Mckissic, Mesut ve Özcan'ın diskalifiye edilmesine yol açan kavgayla ilgili olarak FIBA'ya savunma verecek.

 

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