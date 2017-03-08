Muratbey Uşak umutlu

FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında JSF Nanterre 92'yi evinde 3 sayı farkla, 85-82 mağlup ederek tur için küçük de olsa bir avantaj elde eden Muratbey Uşak, Fransa'daki rövanşta yarı final vizesini almakta kararlı.

Rakibiyle 14 Mart Salı günü Paris'te karşılaşacak kırmızı siyahlılarda Genel Menajer Fatihhan Erdoğan, "Biz Nanterre'yi eleyebilecek güçteyiz. Dünkü karşılaşmada farkı bir ara 20 sayıya kadar çıkardık ama sonuçta 3 sayıyla kazandık" diye konuştu. Geçen sezon Uşak'ta forma giyen Chris Warren'ın müsabakanın ikinci yarısısında sahneye çıkarak kritik üçlükleriyle Nanterre'ye 13 sayı kazandırdığını hatırlatan Erdoğan, "Bu tip elemeli maçlarda kazanmak önemli. Rövanşta rakip de aynı stresi yaşayacak.

Fransa'ya yarı finalist olmak için gideceğiz. Bizim için şu an bu karşılaşmadan önce ligde cumartesi günü oynayacağımız Yeşilgiresun Belediyespor randevusuna konsantre olmak önemli" ifadesini kullandı.