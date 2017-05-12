Muratbey Uşak-Trabzonspor Medical Park: 92-101

Yavuz Kuşdemir / UŞAK, ()

SALON: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Ali Şakacı (xxx), Halit Can Cihan (xxx)

MURATBEY UŞAK: Mesut (x) 5, Berent (x) 8, Berkay (xx) 12, Harrison (xx) 9, Freimanis (xxx) 29, Özcan (x) 2, Vasiliauskas (xxx) 13, Görkem (x), Mckissic (xxx) 12, Süleyman (x) 2

TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Lee (xxx) 13, Green (xxx) 23, Hardy (xxx) 22, Mustafa (x) , Candenas (xxx) 17, Erol (xx) 8, Dusan (x) , Kadji (xxx) 18, Moody (x)

1.PERİYOT: 29-15

İLK YARI: 49-50

3.PERİYOT: 69-82

5 FAUL: (32.58) Mckissic (Muratbey Uşak)

MURATBEY Uşak, Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki son maçında Trabzonspor Medical Park'a evinde101-92 yenilerek sezonu düşme potasının bir basamak üzerinde tamamladı. Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 29-15 galip tamamlayan Muratbey Uşak, ikinci çeyrekte üstünlüğünü kaybetti ve devreye 50-49 yenik girdi. Üçüncü periyotta etkili bir oyun sergileyen Trabzonspor Medical Park final bölümüne 82-69'luk avantajla girerken, maçı da 9 sayı farkla kazanmasını bildi. Konuk ekipte Green 23, Hardy 22 ve Kadji 18 sayı ile takımını galibiyete taşıyan isimler oldu. Muratbey Uşak'ta ise Freimanis 29 sayı ile maçın en skoreri olmayı başardı.

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