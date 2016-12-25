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Muratbey Uşak-Tofaş: 74-98

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, () SALON: Şehit Ömer Halisdemir HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx) , Ali Şakacı (xx) , Serhat Büker (xx) xMURATBEY UŞAK: Auguste (xx) 6, Berkay (xx) 10, Harrison (x) 4, Freimanis (xxx) 15, Özcan (x), Vasilauskas (xxx) 16, Görkem...

Muratbey Uşak-Tofaş: 74-98

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()
SALON: Şehit Ömer Halisdemir
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx) , Ali Şakacı (xx) , Serhat Büker (xx)
xMURATBEY UŞAK: Auguste (xx) 6, Berkay (xx) 10, Harrison (x) 4, Freimanis (xxx) 15, Özcan (x), Vasilauskas (xxx) 16, Görkem (x) 3, Hakan (xx) 6, Mckissic (xxx) 14
TOFAŞ: Berkay (x) 2, Barış (xx) 6, Yiğit (xx) 6, Crocker (xxx) 16, Mejia (xxx) 18, Kaya (x) 3, Micic (xxx) 10, Copeland (xxx) 16, Ivanov (xxx) 21, Muhsin (x)
1.PERİYOT: 24-20
İLK YARI: 41-44
3.PERİYOT: 61-75
5 FAUL: Auguste (32.03) (Muraybey Uşak)
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Tofaş'ı konuk eden Muratbey Uşak, rakibine 98-74 mağlup olarak kötü gidişatını durduramadı. Ligde ve Avrupa'da yaşanan sakatlıklar ve transferlerin istenilen düzeyde olmamasından dolayı zor günler yaşayan Muratbey Uşak'ta, sakatlanan Kairys forma giyemezken, Litvanyalı guard Sarunas Vasiliauskas görev aldı. Karşılaşmanın ilk periyodu Muratbey Uşak’ın 24-20 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta oyunda baskısını artıran Tofaş, aradaki sayı farkını kapatarak ev sahibi takıma 3 sayı fark attı ve soyunma odasına 44-41 önde gitti. Üçüncü periyotta Uşak karşısında farkı 14 sayıya kadar çıkaran Bursa ekibi, çeyreği 75-61 üstünlükle tamamladı. Son çeyrekte başarılı atışlarla sayı farkını 24’e çıkaran Tofaş, karşılaşmayı 98-74 kazandı. Misafir takımda Ivanov 21, Mejia 18 ve Crocker’le Copeland’ın 16’şar sayısı takımı galibiyete taşırken, Muratbey Uşak’ta Vasiliauskas’ın 16, Freimanis’in 15 ve Mckissic’in 14 sayısı galibiyete yetmedi.

 FOTOĞRAFLI

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