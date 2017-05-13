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Muratbey Uşak'tan buruk veda

SPOR Toto Basketbol Ligi'ndeki sezonun son maçında Trabzonspor Medical Park'a evinde 101-92 yenilerek maratonu tamamlayan Muratbey Uşak, düşme hattının yalnız tek basamak üzerinde kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler...

Muratbey Uşak'tan buruk veda
SPOR Toto Basketbol Ligi'ndeki sezonun son maçında Trabzonspor Medical Park'a evinde 101-92 yenilerek maratonu tamamlayan Muratbey Uşak, düşme hattının yalnız tek basamak üzerinde kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ve Best Balıkesir'in veda ettiği ligde 30 maçta 8 galibiyet alan Uşak, bu iki takımın üzerinde kaldı.
Uşak'ta yönetim, teknik heyet ve oyuncular, Trabzonspor Medical Park maçı sonrası veda yemeğinde bir aray geldi. Başkan Ömer Özden, oyunculara yaptığı veda konuşmasında, "Tempolu ve yorucu bir sezondu. Herkesin emeğine sağlık. Bundan sonrası için sizlere başarı ve mutluluk diliyorum" dedi.
 

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