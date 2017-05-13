Muratbey Uşak'tan buruk veda

Uşak'ta yönetim, teknik heyet ve oyuncular, Trabzonspor Medical Park maçı sonrası veda yemeğinde bir aray geldi. Başkan Ömer Özden, oyunculara yaptığı veda konuşmasında, "Tempolu ve yorucu bir sezondu. Herkesin emeğine sağlık. Bundan sonrası için sizlere başarı ve mutluluk diliyorum" dedi.
Uşak'ta yönetim, teknik heyet ve oyuncular, Trabzonspor Medical Park maçı sonrası veda yemeğinde bir aray geldi. Başkan Ömer Özden, oyunculara yaptığı veda konuşmasında, "Tempolu ve yorucu bir sezondu. Herkesin emeğine sağlık. Bundan sonrası için sizlere başarı ve mutluluk diliyorum" dedi.