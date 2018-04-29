İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'ndeki 5 yıllık macerasının ardından kümede kalma umutlarını tüketen Muratbey Uşak'ta üzüntü var. Ligde daha önce 2 kez Play-Off oynama başarısı gösteren kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe Doğuş'a evinde 90-81 mağlup olunca tüm kurtuluş ümitlerini kaybetti. 27 haftada 5 galibiyette kalan Uşak'ın üst sırasındaki rakipleri Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor, Trabzonspor ve Demir İnşaat Büyükçekmece'yi geçebilmek için hiçbir şansı kalmadı. Sezonu Eskişehir Basket, Büyükçekmece ve Trabzon maçlarıyla tamamlayacak Uşak temsilcisi, yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek. Uşak'ta bu sezon üçüncü antrenör olarak görevde olan Mustafa Mavili, kalan haftalarda en iyi şekilde mücadele ederek ligi tamamlayacaklarını söyledi.
Muratbey Uşak'tan acı veda
İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'ndeki 5 yıllık macerasının ardından kümede kalma umutlarını tüketen Muratbey Uşak'ta üzüntü var. Ligde daha önce 2 kez Play-Off oynama başarısı gösteren kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe...
29 Nisan 2018 Pazar 12:57
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