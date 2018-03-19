Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı

Muratbey Uşak'ta umutlar azalıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5'inci yenilgisini evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan son anlarda 83-79'luk skorla alan Muratbey Uşak'ta kümede kalma umutları azalıyor. 

Muratbey Uşak'ta umutlar azalıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5'inci yenilgisini evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan son anlarda 83-79'luk skorla alan Muratbey Uşak'ta kümede kalma umutları azalıyor. 

Bu sezon 21 haftada 4 galibiyet alarak ligin en az kazanan takımı olan son sıradaki kırmızı-siyahlılar, kurtuluş hattının 3 galibiyet gerisine düştü. Önemli bir yara aldıklarını söyleyen başantrenör Aziz Bekir, "Bu kaybı telafi etmek için artık ekstra galibiyetler almamız şart. Bu hafta deplasmanda Banvit'i mutlaka yenmeliyiz" dedi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314