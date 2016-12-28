Muratbey Uşak'ta pivot arayışı sürüyor

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde pota altında yaşadığı sıkıntıyı kapatmak için yabancı pivot arayışlarını sürdüren Muratbey Uşak, Sean Williams'ı takibe aldı.NBA'de daha önce New Jersey Nets ve Dallas Mavericks formaları giyen, ülkemizde 2013-2016 arasında 3 yıl Torku Konyaspor'da oynayan 30 yaşında, 2.08 boyundaki basketbolcu sezon başında İran'a transfer olmuştu. Muratbel Uşak'ın Williams dışında 2 adayı daha beklemede tuttuğu öğrenildi. Muratbey Uşak, kadrosuna son olarak Litvanyalı guard Sarunas Vasiliauskas'ı katmış, kırmızı siyahlıların yollarını ayırdığı isimlerden Mark Lyons, Hapoel Tel Aviv'e, Darryl Monroe ise Türk Telekom'a transfer olmuştu.

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