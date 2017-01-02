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Muratbey Uşak'ta Ibekwe Avrupa'da yok

SPOR Toto Basketbol Ligi takımlarından Muratbey Uşak, yeni transferi Ekene Ibekwe'den FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yararlanamayacak. Bu sezon Alman temsilcisi Fraport Skyliners formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Nijeryalı uzun forvet, yalnızca...

Muratbey Uşak'ta Ibekwe Avrupa'da yok
SPOR Toto Basketbol Ligi takımlarından Muratbey Uşak, yeni transferi Ekene Ibekwe'den FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yararlanamayacak.
Bu sezon Alman temsilcisi Fraport Skyliners formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Nijeryalı uzun forvet, yalnızca Spor Toto Basketbol Ligi'nde oynayabilecek. Ancak Muratbey Uşak tur atlayıp yoluna play off aşamasında devam ederse, Ibekwe Avrupa'da forma giyebilecek. 
Ekene Ibekwe, Fraport Skyliners'ta Şampiyonlar Ligi'nde 9.3 sayı, 4.2 ribaund ortalamaları tutturdu. Ibekwe'nin gelişiyle transfer arayışını noktalayan Muratbey Uşak, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4 maç daha oynayacak. Üst tur şansı mucizelere kalan kırmızı siyahlılar, grupta çarşamba günü Rosa Radom'u ağırlayacak. Ayak bileğindeki kemik ödemi devam eden Kairys, bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

       

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