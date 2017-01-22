Muratbey Uşak nefes aldı

Ligde 15 maçta 5 galibiyetle devreyi tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, haftaya Fenerbahçe'ye konuk olacak. Antrenör Ozan Bulkaz, "İlk yarıda Şampiyonlar Ligi maratonu bizi yıprattı. Sakatlıkların çokluğu performansımızı olumsuz etkiledi. İkinci yarıda hedef koymadan maç maç oynayıp, sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.
Ligde 15 maçta 5 galibiyetle devreyi tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, haftaya Fenerbahçe'ye konuk olacak. Antrenör Ozan Bulkaz, "İlk yarıda Şampiyonlar Ligi maratonu bizi yıprattı. Sakatlıkların çokluğu performansımızı olumsuz etkiledi. İkinci yarıda hedef koymadan maç maç oynayıp, sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.