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Muratbey Uşak mucize peşinde

UŞAK, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 8 maçını üst üste kaybederek küme düşmenin eşiğine kadar gelen Muratbey Uşak, yarın evinde Galatasaray Odeabank karşısında umut arayacak. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak...

Muratbey Uşak mucize peşinde

UŞAK, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 8 maçını üst üste kaybederek küme düşmenin eşiğine kadar gelen Muratbey Uşak, yarın evinde Galatasaray Odeabank karşısında umut arayacak. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayaccak. Son 6 haftaya kurtuluş hattının 3 galibiyet gerisinde en alt basamakta giren kırmızı-siyahlı ekip, 5 yıldır yer aldığı ligde bu sezon 24 maçta 4 galibiyet alabildi. Play-Off hedefinin uzağında kalan Galatasaray'ın ise 10 galibiyeti bulunuyor.

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