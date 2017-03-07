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Muratbey Uşak-JSF Nanterre 92: 85-82

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () SALON: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya) (xx) , Arturas Sukys (Litvanya) (xx) , Sergiy Chebyshev (Ukrayna) (xx) MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 18, Berent (x), Berkay (x) 2, Harrison...

Muratbey Uşak-JSF Nanterre 92: 85-82

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()
SALON: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya) (xx) , Arturas Sukys (Litvanya) (xx) , Sergiy Chebyshev (Ukrayna) (xx)
MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 18, Berent (x), Berkay (x) 2, Harrison (xxx) 9, Freimanis (xxx) 15, Vasiliauskas (xxx) 13, Görkem (x), Hakan (xx) 4, İbekwe (xx) 5, Mckissic (xxx) 19
NANTERRE 92: Warren (xxx) 13, Zanna (x) 3, Schaffartzik (xxx) 20, Conklin (x) 6, Tchouaffe (x) , Morency (x) 4, Butterfield (xxx) 17, Riley (x) 3, Lessort (xxx) 14
1.PERİYOT: 27-13
İLK YARI: 46-35
3.PERİYOT: 62-58
5 FAUL: Conklin (35.02) (Nanterre 92)

FIBA Europe Cup çeyrek final ilk karşılaşmasında JSF Nanterre 92’yi evinde ağırlayan Muratbey Uşak, karşılaşmayı 85-82 kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu Muratbey Uşak’ın 27-13 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta iyi bir oyun sergileyen Uşak, soyunma odasına 46-35 önde gitti. Üçüncü periyotta aradaki sayı farkını 4’e düşürmesine rağmen periyodu Muratbey Uşak 62-58 önde tamamlamayı başardı. Son çeyreğin 33. Dakikasında Fransız temsilcisi aradaki sayı farkını kapatsa da temsilcimiz mücadeleyi 85-82 kazandı.
Muratbey Uşak’ta McKissic 19, Auguste 18 ve Freimanis 15 sayıyla takımı galibiyete taşıdı. İki takım arasındaki çeyrek final rövanşı 14 Mart Salı günü Fransa’da oynanacak. Uşak, her türlü galibiyet, beraberlik ve 3 sayının altında mağlubiyette yarı finalist olacak. 

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