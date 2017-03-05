Muratbey Uşak-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 80-68

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

SALON: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xxx), Alper Altuğ (xxx), Altuğ Köselerli (xxx)

MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 13, Berent (x), Berkay (x) 2, Harrison (xx) 4, Freimanis (xxx) 13, Vasiliauskas (xxx) 18, Hakan (xx) 9, İbekwe (xxx) 11, Mckissic (xxx) 10

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Armand (xxx) 14, James (x) 2, Calloway (x) 2, Deniz (xx) 6, Gagic (xxx) 13, Uğur (x) 2, Markota (xx) 8, Klobucar (xxx) 12, Cauley (xxx) 9

1. PERİYOT: 17-19

İLK YARI: 41-34

3. PERİYOT: 56-54

FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale adını yazdırmasına rağmen Spor Toto Basketbol Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayan Muratbey Uşak, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u evinde 80-68 mağlup ederek nefes aldı. Son 8 maçta alınan 7 mağlubiyetin ardından kazanan Muratbey Uşak, bu skorla ligde toplamda 6 galibiyete ulaşıp düşme hattındaki Best Balıkesir'e 3 galibiyet fark attı.

Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu İstanbul BŞB'nin 19-17 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta öne geçip aradaki sayı farkını 7'ye çıkaran Muratbey Uşak, soyunma odasına 41-34 önde gitti. Üçüncü periyodu 56-54 önde tamamlayan Muratbey Uşak, son çeyrekte rakibine 12 sayı fark atarak karşılaşmayı 80-68 kazandı. Muratbey Uşak'ta Vasiliauskas 18, Auguste ve Freimanis 13'er sayı ile takımlarını galibiyete taşırken İstanbul BŞB'de Armand'ın 14, Gagic'in 13 sayısı galibiyete yetmedi.

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