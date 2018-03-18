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Muratbey Uşak - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79-83

UŞAK, () SALON: Uşak Üniversitesi HAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Halil Baldemir (xx), Serhat Büker (xx) MURATBEY UŞAK: Calloway (x) 4, Tayfun (x) 5, Miles (xx) 5, Watson (xxx) 15, Solomon (xxx) 29, Hamilton (xxx) 14, Şafak (x) 3, Ofoegbu (x) 4,...

Muratbey Uşak - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79-83

UŞAK, ()

SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Halil Baldemir (xx), Serhat Büker (xx)
MURATBEY UŞAK: Calloway (x) 4, Tayfun (x) 5, Miles (xx) 5, Watson (xxx) 15, Solomon (xxx) 29, Hamilton (xxx) 14, Şafak (x) 3, Ofoegbu (x) 4, Murat (x)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson (xx) 10, Toolson (xxx) 11, Buva (xxx) 12, Uğur (xx) 6, Bircevic (xxx) 11, Klobucar (xx) 5, Buckner (xxx) 17, Ayberk (xx) 8, Mert (x) 3
1.PERİYOT: 18-17
İLK YARI: 31-40
3.PERİYOT: 56-61

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde son sıradaki Muratbey Uşak, üst üste 5. mağlubiyetini evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı: 79-83.
Uşak Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-17, ilk yarısı 31-40, üçüncü periyodu da 56-61 sonuçlandı. Son 37 saniyesine 79-79 eşitlikle girilen maçta Klobucar ve Thompson’la serbest atıştan 4 sayı bulan konuk ekip, salondan 83-79 galibiyetle ayrıldı.
İstanbul BŞB’de Buckner 17, Buva 12, Toolson 11, Thompson 10 sayıyla oynadı. Uşak’a Solomon’un 29, Hamilton’un 14 sayısı yetmedi. Bu skorla Muratbey Uşak 21 jaftada 4 galibiyetle düşme hattında son sırada kaldı. İstanbul ekibi 9 galibiyete ulaştı.

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