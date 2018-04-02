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Muratbey Uşak'ın umutları tükeniyor

İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde Anadolu Efes karşısında 81-78'lik skorla alan Muratbey Uşak'ın 5 sezondur aralıksız yer aldığı ligde tutunma umutları azaldı. Kırmızı-siyahlı...

Muratbey Uşak'ın umutları tükeniyor

İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde Anadolu Efes karşısında 81-78'lik skorla alan Muratbey Uşak'ın 5 sezondur aralıksız yer aldığı ligde tutunma umutları azaldı. Kırmızı-siyahlı ekip bu sonuçla son 7 haftaya 23 maçta 4 galibiyetle, kurtuluş barajının 3 galibiyet gerisinde son sırada girdi. Kalan tüm maçlarını kazansa dahi ligde kalması için rakiplerinin de takılması gerekecek Uşak, bu hafta tek basamak üzerinde kendisi gibi düşme hattında bulunan Gaziantep Basketbol deplasmanına çıkacak. Muratbey Uşak, kalan haftalarda alt sıralardaki rakiplerinden Pınar Karşıyaka ve Demir İnşaat Büyükçekmece'yle de karşılaşacak.

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