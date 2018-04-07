Muratbey Uşak'ın son şansları

İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7 yenilgiyle kümede kalma umutlarını azaltan son sıradaki Muratbey Uşak, yarın kendisi gibi düşme hattında bulunan Gaziantep Basketbol'la deplasmanda son kozlarından birini oynayacak.

Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. 5 sezondur aralıksız yer aldığı ligde 23 maçta 4 galibiyetle yetinen kırmızı-siyahlı ekip, son 7 maça kurtuluş hattının 3 galibiyet gerisinde girdi. Gaziantep Basketbol ise 6 galibiyetle Uşak'ın bir üst basamağında yer alıyor. Muratbey Uşak, bu mücadeleyi de kaybettiği takdirde kurtuluş şansını mucizelere bırakacak.