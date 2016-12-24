Muratbey Uşak'ın rakibi Tofaş
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde son 2 maçını kazan Muratbey Uşak, yarın Tofaş'ı konuk edecek. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan...
24 Aralık 2016 Cumartesi 12:35
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde son 2 maçını kazan Muratbey Uşak, yarın Tofaş'ı konuk edecek. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını azaltan kırmızı siyahlılar, ligde ise 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle play off hattının 1 galibiyet gerisinde bulunuyor. Muratbey Uşak'ta Antrenör Ozan Bulkaz, oyunculardan Mesut, Freimanis ile Auguste, kentteki özel bir koleji ziyaret ederek maça davet etti.
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