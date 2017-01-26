Muratbey Uşak'ın rakibi Oradea
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu altıncı sırada tamamlayarak FIBA Europe Cup'a Play-Off aşamasından itibaren katılma hakkı elde eden Muratbey Uşak, son 16 turunda Romanya'nın CSM CSU Oradea takımıyla eşleşti. Romanya temsilcisi, Pınar Karşıyaka'nın...
26 Ocak 2017 Perşembe 17:18
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu altıncı sırada tamamlayarak FIBA Europe Cup'a Play-Off aşamasından itibaren katılma hakkı elde eden Muratbey Uşak, son 16 turunda Romanya'nın CSM CSU Oradea takımıyla eşleşti. Romanya temsilcisi, Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 14 maçta 6 galibiyet, 8 yenilgiyle altıncı sırada bitirdi. Muratbey Uşak, eşleşmede ilk maçı 8 Şubat'ta evinde, rövanşı 22 Şubat'ta deplasmanda oynayarak çeyrek final için rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak. Muratbey Uşak, rakibini elediği takdirde çeyrek finalde Nanterre 92-Proximus Spirou Charleroi eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
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