Muratbey Uşak'ın rakibi Bulkazlı Trabzonspor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında yer alan Muratbey Uşak, ilk yarının son haftasında pazar günü evinde hem en kritik, hem de en duygusal maçına çıkacak. Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 10 hafta sonra kazanmayı başaran kırmızı-siyahlılar, düşme-kalma yarışındaki en yakın rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak. Trabzon'u Uşak'ta 16 yıl görev yapıp takımı devler arenasına taşıdıktan sonra 3 hafta önce istifa eden Antrenör Ozan Bulkaz çalıştırıyor. Ligde son sıradaki Muratbey Uşak'ın devrenin son haftası öncesi 2, düşme hattının tek basamak üzerindeki Trabzonspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor. Uşak, rakibine yenildiği takdirde ilk yarıyı ligin dibinde noktalayacak.