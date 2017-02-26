İZMİR, ()- SPOR Toto Basketbol Ligi'ndeki kötü gidişe son veremeyen Muratbey Uşak, yarın zirve yarışındaki Anadolu Efes'i ağırlayacak. Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. BeINSports3'ten yayınlanacak mücadelenin bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Ligde bu sezon oynadığı 18 maçın 16'sını kazanan Anadolu Efes, haftaya Fenerbahçe'yle birlikte zirvede başladı. Son 7 maçın 6'sını kaybeden Muratbey Uşak ise, 5 galibiyetle 14'üncü sırada bulunuyor. Antrenör Ozan Bulkaz, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını ancak kazanıp artık çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Muratbey Uşak'ın rakibi Anadolu Efes
İZMİR, ()- SPOR Toto Basketbol Ligi'ndeki kötü gidişe son veremeyen Muratbey Uşak, yarın zirve yarışındaki Anadolu Efes'i ağırlayacak. Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. BeINSports3'ten...
26 Şubat 2017 Pazar 13:50
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