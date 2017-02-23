Muratbey, Uşak'ın gururu

FIBA Europe Cup Son 16 Turu'nda Romanya'dan CSM CSU Oradea'yı 82-72 kaybettiği ilk maçın rövanşında 108-82 yenerek eleyen ve Avrupa'da ilk kez çeyrek finale yükselen Muratbey Uşak, kentin gurur dolu.

2014-15'in ardından bu sezon ikinci kez çıktığı Avrupa arenasında, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda ettikten sonra yoluna Europe Cup'ta devam eden Uşak temsilcisi, Gaziantep Basketbol ile Demir İnşaat Büyükçekmece'nin elenmesiyle bu kupada çeyrek finale kalan tek Türk ekibi oldu. Bu arada kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde Fransız JSF Nanterre 92'yle eleşti. Nanterre, ilk iki grup aşamasını geçtikten sonra son 16 turunda Belçika ekibi Proximus Spirou'yu elemeyi başardı. Temsilcimiz, 7-8 Mart'ta ağırlayacağı rakibiyle 14-15 Mart'taki rövanşta Paris'te karşı karşıya gelecek.

Son 16 turunu geçen taraf, yarı finalde Ironi Nahariya-Telekom Baskets Bonn eşleşmesinin galibine rakip olacak. Muratbey Uşak, Nanterre'yle 2014-15'te Eurochallenge Cup 2. Tur M Grubu'nda da karşılaştı. Rakibine deplasmanda 100-67 yenilen ekibimiz, rövanşı 79-71 kazanırken, Nanterre o sezon Eurochallenge Cup'ı müzesine götürdü. Bu sezon kötü bir performans ortaya koyduğu Spor Toto Basketbol Ligi'nde son 7 maçtan 6'sını kaybedince alt sıralarda kalan Uşak temsilcisi, Avrupa'daki başarısıyla moral buldu. Genel Menajer Fatihhan Erdoğan, "Sakatların iyileşmesiyle aylar sonra ilk kez tam kadro sahaya çıktık ve kazandık. Son 16 turunda ise tanıdığımız, turnuvanın favorisi bir takımla eşleştik. Bu turu geçen finale yürür. Hedefimiz kupayı Uşak'a getirmek" dedi.