Muratbey Uşak'ın gözü son haftada

Grupta 13 maçta 4 galibiyeti bulunan kırmızı siyahlı ekip, lider Asvel'i konuk edeceği son haftada altıncı basamaktaki yerini korursa, FIBA Europe Cup'a katılma hakkı elde edecek. Muratbey Uşak'ın kaybedip, kendisi gibi 4 galibiyeti olan yedinci sıradaki Varese'nin EWE Baskets deplasmanında kazanması durumunda Europe Cup için diğer grup yedincilerinin alacağı sonuçlar belirleyici olacak.
Grupta 13 maçta 4 galibiyeti bulunan kırmızı siyahlı ekip, lider Asvel'i konuk edeceği son haftada altıncı basamaktaki yerini korursa, FIBA Europe Cup'a katılma hakkı elde edecek. Muratbey Uşak'ın kaybedip, kendisi gibi 4 galibiyeti olan yedinci sıradaki Varese'nin EWE Baskets deplasmanında kazanması durumunda Europe Cup için diğer grup yedincilerinin alacağı sonuçlar belirleyici olacak.