Muratbey Uşak, Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Muratbey Uşak, yarın alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak. Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde iki takımın da 13 haftada 4'er galibiyeti bulunuyor. Sondan üçüncü sırada bulunan Uşak'ta yeni transfer Ibekwe, ilk kez bu maçta forma giyecek. Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rosa Radom'u farklı yenip hem gruptan çıkma iddiasını sürdüren, hem de moral bulan kırmızı siyahlılarda Antrenör Ozan Bulkaz, "Ligde de kazanmak istiyoruz" dedi.

