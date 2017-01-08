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Muratbey Uşak- Gaziantep Basketbol: 82-87

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()   SALON: Şehit Ömer Halisdemir HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx) , Kaan Büyükçil (xxx) , Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx) MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 18, Ali Berent (x), Berkay (x) 4, Harrison (xxx) 15, Freimanis...

Muratbey Uşak- Gaziantep Basketbol: 82-87

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()
 
SALON: Şehit Ömer Halisdemir

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx) , Kaan Büyükçil (xxx) , Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx)

MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 18, Ali Berent (x), Berkay (x) 4, Harrison (xxx) 15, Freimanis (xxx) 13, Vasiliauskas (xxx) 16, Görkem (x), Hakan (x), İbekwe (x) 2, Mckissic (xxx) 14

GAZİANTEP BASKETBOL: Emre (x), Rautins (x) 3, Altan (xx) 6, Alper (x) 4, Denmon (xxx) 26, Ruzic (x) , Berke (x), Balazic (xxx) 12, Cherry (xxx) 13, Haislip (xx), Erden (x), Jefferson (xxx) 23.

1. PERİYOT: 24-33

İLK YARI: 41-51

3. PERİYOT: 61-67

5 FAUL: (38.31) Rautins (Gaziantep Basketbol)

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde son iki maçını kaybederek düşüşe geçen Muratbey Uşak, evinde Gaziantep Basketbol'a da 87- 82 mağlup olarak ateş hattına iyice yaklaştı. Muratbey Uşak'ın yeni transferi Ibekwe'nin de forma giydiği karşılaşmanın ilk periyodu Gaziantep Basketbol'un 33-24 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta aradaki farkı 10 sayıya çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 51-41 önde gitti. Üçüncü çeyrek de konuk takımın 67-61'un üstünlüğü ile tamamlanırken, finalde farkı eritmeye çalışan Ege temsilcisinin çabaları yenilgiyi önleyemedi. Gaziantep Basketbol'da Denmon 26 ve Jefferson 23 sayı ile takımını galibiyete taşıdı. Muratbey Uşak'ta ise Auguste'un 18 ve Vasiliauskas'ın 16 sayısı yeterli olmadı.
 

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