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Muratbey Uşak galibiyet arıyor

İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda play off umudunu yitiren Muratbey Uşak, yarın İtalya'da Openjobmetis Varese ile karşılaşacak. PALA2A Arena'daki karşılaşma saat 22.30'da start alacak. Son 2 maç öncesi grupta Uşak 4 galibiyetle...

Muratbey Uşak galibiyet arıyor

İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda play off umudunu yitiren Muratbey Uşak, yarın İtalya'da Openjobmetis Varese ile karşılaşacak.
PALA2A Arena'daki karşılaşma saat 22.30'da start alacak. Son 2 maç öncesi grupta Uşak 4 galibiyetle 6'ncı, Varese ise 3 galibiyetle son sırada yer alıyor. Bu karşılaşmanın sonucu, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yola FIBA Avrupa Kupası'nda (Europe Cup) devam edecek takımı belirleme açısından önem taşıyor.
Grup maçları sonunda 6'ncı sırayı elde edecek takımlar ve en iyi 2 grup yedincisi, play off aşamasından itibaren Europe Cup'a dahil olacak. Muratbey Uşak, Varese'yi yenerse grubu altıncı sırada bitirip Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.

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