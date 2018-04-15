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Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank: 85-78

UŞAK, () SALON: Uşak Üniversitesi HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Kaan Büyükçil (xx), Özge Şentürk (xx) MURATBEY UŞAK: Calloway (xxx) 20, Tayfun (xx) 6, Watson (xxx) 21, Ofoegbu (x) 4, Carmichael (xxx) 18, Miles (xx) 8, Solomon (x), Şafak...

Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank: 85-78

UŞAK, ()

SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Kaan Büyükçil (xx), Özge Şentürk (xx)
MURATBEY UŞAK: Calloway (xxx) 20, Tayfun (xx) 6, Watson (xxx) 21, Ofoegbu (x) 4, Carmichael (xxx) 18, Miles (xx) 8, Solomon (x), Şafak (xx) 8, Özcan (x)
GALATASARAY ODEABANK: Hardy (xx) 7, Taylor (xxx) 12, Göksenin (x) 4, Summers (x) 2, Hendrix (xxx) 12, Preldzic (x) 4, Renfroe (xx) 8, Mehmet Yağmur (x), Juskevicius (xxx) 22, Ege (xx) 7 
1'İNCİ PERİYOT: 20-16
DEVRE: 40-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-48

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dibe demir atan Muratbey Uşak, üst üste 8 yenilginin ardından Galatasaray Odeabank'ı evinde mağlup ederek son 5 hafta öncesi kümede kalmak için umut tazeledi: 85-78. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-16, ilk yarısı 40-38, üçüncü periyodu ise 66-48 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. Kırmızı-siyahlılarda Watson 21, Calloway 20, Carmichael 18 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla Uşak, son 5 maç öncesi 5 galibite ulaşıp kurtuluş hattıyla arasındaki farkı 2 galibiyete indirdi. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Galatasaray ise 10 galibiyette kaldı.

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