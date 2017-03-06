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Muratbey Uşak FİBA'da Nanterre karşısında

İZMİR, ()- SPOR Toto Basketbol Ligi'nde 8 maçta gelen 7 mağlubiyetin ardından son maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 80-68 yenerek rahat bir nefes alan Muratbey Uşak, yarın FIBA Europe Cup çeyrek final ilk karşılaşmasında...

Muratbey Uşak FİBA'da Nanterre karşısında

İZMİR, ()- SPOR Toto Basketbol Ligi'nde 8 maçta gelen 7 mağlubiyetin ardından son maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 80-68 yenerek rahat bir nefes alan Muratbey Uşak, yarın FIBA Europe Cup çeyrek final ilk karşılaşmasında JSF Nanterre 92'yi ağırlayacak.
Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Bu kupada çeyrek finale kalan tek Türk takımı olan kırmızı siyahlı ekip, Fransız rakibini mağlup ederek 14 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.
İkinci defa katıldığı Avrupa kupalarında ilk kez çeyrek finale kalan Muratbey Uşak, sezona FIBA Şampiyonlar Ligi'nde başladıktan sonra geçiş yaptığı Europe Cup son 16 turunda CSM CSU Oredea'yı elemeyi başardı. Temsilcimiz, daha önce 2014-15 sezonunda Eurochallenge Cup 2'nci Tur J Grubu'nda karşılaştığı Nanterre önünde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet almıştı. Euroleague'de de boy gösteren Paris ekibi, o sezon Eurochallenge Cup'ı kazandı. Antrenör Ozan Bulkaz, "Ligde ihtiyacımız olan bir galibilet aldık. Europe Cup'ta da sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.

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