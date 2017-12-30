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Muratbey Uşak-Eskişehir Basket: 68-81

UŞAK, () SALON: Uşak Üniversitesi HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Ziya Özorhon (xx), Ahmet Tatlıcı (xx) MURATBEY UŞAK: Calloway (x) 6, Tayfun (x), Miles (xx) 8, Hamilton (xxx) 12, Carmichael (xx) 8, Miller (xxx) 11, Solomon (xx) 11, Şafak (xxx)...

Muratbey Uşak-Eskişehir Basket: 68-81

UŞAK, ()

SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Ziya Özorhon (xx), Ahmet Tatlıcı (xx)
MURATBEY UŞAK: Calloway (x) 6, Tayfun (x), Miles (xx) 8, Hamilton (xxx) 12, Carmichael (xx) 8, Miller (xxx) 11, Solomon (xx) 11, Şafak (xxx) 12, Murat (x)
ESKİŞEHİR BASKET: Rowland (xx) 6, Ayres (xxx) 18, Berkay (x) 3, Caner (xx), Baron (xx) 7, Marshall (xxx) 10, Duncan (xxx) 17, Buğrahan (xxx) 12, Doğan (x), Kravtsov (x) 2, Yunus (x) 2, Mehmet Fırat (x) 4
1'İNCİ PERİYOT: 18-19
İLK YARI: 41-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-62

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son sıraya demir atan Muratbey Uşak, üst üste 10'uncu yenilgisini evinde Eskişehir Basket'ten aldı: 68-81. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-19, ilk yarısı ise 41-41 tamamlandı. Üçüncü periyotta Uşak'a 7 sayı şansı tanıyarak 21 sayı bulan konuk ekip farkı açtı. Son 10 dakikalık bölüm 48-62 başladı. Dördüncü ve son periyotta da kontrollü oynayan Eskişehir Basket, salondan 81-68 galibiyetle ayrıldı. Eskişehir Basket'te Ayres 18, Duncan 17 sayıyla galibiyete katkı yaparken Uşak'ta Hamilton ile Şafak 12'şer sayayla oynadı. Antrenör Aziz Bekir yönetiminde oynadığı ilk maçta da galibiyetle tanışamayan Muratbey Uşak, bu skorla 13 haftada 1 galibiyetle son sırada kaldı. Eskişehir temsilcisi ise 10 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korudu.

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