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Muratbey Uşak deplasmanda Oradea karşısında

İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 6'ltıncı sırayı elde ederek Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam etme şansı yakalayan Muratbey Uşak, kupada son 16 turundaki ilk maçında yarın Rumen CSM CSU Oradea'yla deplasmanda karşı...

Muratbey Uşak deplasmanda Oradea karşısında

İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 6'ltıncı sırayı elde ederek Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam etme şansı yakalayan Muratbey Uşak, kupada son 16 turundaki ilk maçında yarın Rumen CSM CSU Oradea'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Arena Antonio Alexe'deki müsabakanın başlama düdüğü saat 19.15'te çalacak. Muratbey Uşak'ta bu sezon daha önce Fraport Skyliners'ta forma giydiği için Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayan Ibekwe de Europe Cup'ta görev yapacak. Temsilcimiz, 22 Şubat'ta oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor için sahaya çıkacak. Oradea, Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı B Grubu'nu altıncı bitirmişti.

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