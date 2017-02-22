Muratbey Uşak-CSM CSU Oradea: 108-82

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()

SALON: Şehit Ömer Halisdemir

HAKEMLER: Antonio Coride (xxx), Manuel Mazzoni (xxx), Sergei Beliakov (xxx)

MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 30, Berent (x) , Berkay (xxx) 12, Harrison (xxx) 9, Freimanis (xxx) 10, Vasiliauskas (xxx) 28, Hakan (x) , Kairys (x) 2, Mckissic (xxx) 17

CSM CSU ORADEA: Mirkovic (xxx) 15, Zeno (xxx) 21, Mandache (xxx) 10, Petrisor (x) , Lucic (xx) 8, Nicoara (xx) 6, Denison (xxx) 11, Tıbırna (xxx) 11, Pasalic (x), Nicolescu (x)

1. PERİYOT: 30-19

İLK YARI: 58-44

3. PERİYOT: 80-66

5 FAUL: Kairys (36.17) (Muratbey Uşak), Denison (36.42) (CSM CSU Oradea)



BASKETBOLDA FIBA Europe Cup Son 16 Turu ilk maçında CSM CSU Oradea'ya Romanya'da 82-72 yenilen Muratbey Uşak, kendi evindeki rövanşı 26 sayı farkla kazanarak çeyrek finale yükseldi: 108-82.

Şehit Ömer Halisdemir Uşak Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu Muratbey Uşak’ın 30-19 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta CSM CSU Oradea’ya 14 sayı fark atan Uşak soyunma odasına 58-44 önde gitti. Üçüncü periyodu 80-66 önde tamamlayan temsilcimiz, son periyotta aradaki farkı 26 sayıya çıkarıp salondan 108-82 galip ayrıldı. Tarihinde ilk kez Avrupa’da asdını son 8 takım arasına yazdıran Muratbey Uşak’ta Auguste 30, Vasiliauskas 28 ve Mckissic 17 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı. CSM CSU Oradea’da Zeno’nun 21 ve Mirkovic’in 15 sayısı yetmedi.