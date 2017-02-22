Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

Muratbey Uşak-CSM CSU Oradea: 108-82

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () SALON: Şehit Ömer Halisdemir HAKEMLER: Antonio Coride (xxx), Manuel Mazzoni (xxx), Sergei Beliakov (xxx) MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 30, Berent (x) , Berkay (xxx) 12, Harrison (xxx) 9, Freimanis (xxx) 10, Vasiliauskas (xxx)...

Muratbey Uşak-CSM CSU Oradea: 108-82

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()
SALON: Şehit Ömer Halisdemir
HAKEMLER: Antonio Coride (xxx), Manuel Mazzoni (xxx), Sergei Beliakov (xxx)
MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 30, Berent (x) , Berkay (xxx) 12, Harrison (xxx) 9, Freimanis (xxx) 10, Vasiliauskas (xxx) 28, Hakan (x) , Kairys (x) 2, Mckissic (xxx) 17
CSM CSU ORADEA: Mirkovic (xxx) 15, Zeno (xxx) 21, Mandache (xxx) 10, Petrisor (x) , Lucic (xx) 8, Nicoara (xx) 6, Denison (xxx) 11, Tıbırna (xxx) 11, Pasalic (x), Nicolescu (x)
1. PERİYOT: 30-19
İLK YARI: 58-44
3. PERİYOT: 80-66
5 FAUL: Kairys (36.17) (Muratbey Uşak), Denison (36.42) (CSM CSU Oradea)

BASKETBOLDA FIBA Europe Cup Son 16 Turu ilk maçında CSM CSU Oradea'ya Romanya'da 82-72 yenilen Muratbey Uşak, kendi evindeki rövanşı 26 sayı farkla kazanarak çeyrek finale yükseldi: 108-82.
Şehit Ömer Halisdemir Uşak Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu Muratbey Uşak’ın 30-19 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta CSM CSU Oradea’ya 14 sayı fark atan Uşak soyunma odasına 58-44 önde gitti. Üçüncü periyodu 80-66 önde tamamlayan temsilcimiz, son periyotta aradaki farkı 26 sayıya çıkarıp salondan 108-82 galip ayrıldı. Tarihinde ilk kez Avrupa’da asdını son 8 takım arasına yazdıran Muratbey Uşak’ta Auguste 30, Vasiliauskas 28 ve Mckissic 17 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı. CSM CSU Oradea’da Zeno’nun 21 ve Mirkovic’in 15 sayısı yetmedi.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.