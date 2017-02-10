Muratbey Uşak çıkış peşinde
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Muratbey Uşak, yarın galibiyetsiz son sıradaki Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'e konuk olacağı mücadeleyle kötü seriyi sonlandırmaya çalışacak. Ankara Spor Salonu'ndaki...
10 Şubat 2017 Cuma 11:40
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Muratbey Uşak, yarın galibiyetsiz son sıradaki Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'e konuk olacağı mücadeleyle kötü seriyi sonlandırmaya çalışacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da start alacak. Hafta içinde FIBA Europe Cup Son 16 Turu ilk maçında CSM CSU Oradea'ya deplasmanda 82-72 yenilerek turu zora sokan Muratbey Uşak ligde 17 maçta 5 galibiyet, 12 yenilgiyle sondan üçüncü sırada bulunuyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.