Muratbey Uşak çıkış arıyor

Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi beINSport3 yayınlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı. Ligde son 7 maçın 6'sını kaybeden Uşak, 19 haftada 5 galibiyetle 14'ühcü sırada bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'nu ise 7 galibiyeti var
Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi beINSport3 yayınlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı. Ligde son 7 maçın 6'sını kaybeden Uşak, 19 haftada 5 galibiyetle 14'ühcü sırada bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'nu ise 7 galibiyeti var