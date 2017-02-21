Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...
Bahçeli: AKP top çevirmesin, zamana oynamasın!...
Bahçeli'den şimdi de idam atağı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
FATİH'TE BİR KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI
Fatih'te kahvehaneye silahlı saldırı 5...

Muratbey Uşak çeyrek final istiyor

BASKETBOLDA FIBA Europe Cup Son 16 Turu ilk maçında CSU CSU Oradea'ya Romanya'da 82-72 yenilen Muratbey Uşak, yarın evinde rövanşa çıkacak. Şehit Ömer Halisdemir Uşak Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak....

Muratbey Uşak çeyrek final istiyor
BASKETBOLDA FIBA Europe Cup Son 16 Turu ilk maçında CSU CSU Oradea'ya Romanya'da 82-72 yenilen Muratbey Uşak, yarın evinde rövanşa çıkacak.
Şehit Ömer Halisdemir Uşak Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Kırmızı siyahlı ekip, çeyrek finale yükselmek için rakibini en az 11 sayı farkla yenmesi gerekli.
Kupada yoluna devam eden taraf, çeyrek finalde Nanterre 92 (Fransa)-Proximus Spirou (Belçika) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Spirou, ilk maçı 85-84 kazanmıştı.
Bu sezon tarihinde ikinci kez Avrupa arenasında boy gösteren Uşak, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu altıncı sırada tamamlayarak yoluna Europe Cup'ta (FIBA Avrupa Kupası) devam etti. Oradea ise Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nu altıncı bitirdi.

       

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.