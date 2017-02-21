Muratbey Uşak çeyrek final istiyor

BASKETBOLDA FIBA Europe Cup Son 16 Turu ilk maçında CSU CSU Oradea'ya Romanya'da 82-72 yenilen Muratbey Uşak, yarın evinde rövanşa çıkacak.

Şehit Ömer Halisdemir Uşak Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Kırmızı siyahlı ekip, çeyrek finale yükselmek için rakibini en az 11 sayı farkla yenmesi gerekli.

Kupada yoluna devam eden taraf, çeyrek finalde Nanterre 92 (Fransa)-Proximus Spirou (Belçika) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Spirou, ilk maçı 85-84 kazanmıştı.

Bu sezon tarihinde ikinci kez Avrupa arenasında boy gösteren Uşak, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu altıncı sırada tamamlayarak yoluna Europe Cup'ta (FIBA Avrupa Kupası) devam etti. Oradea ise Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nu altıncı bitirdi.