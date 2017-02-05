Muratbey Uşak çare bulamadı

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde sezon başında kadrosunu yenileyen Muratbey Uşak, sezon içinde 3 yabancıyı yollayıp yerlerine 4 yabancı daha aldı ancak kötü gidişe bir türlü çare bulamadı. Bu sezon toplam 10 farklı yabancıya şans veren Muratbey Uşak, ligde Beşiktaş Sompo Japan'a evinde 84-66 yenilerek sondan üçüncü sırada kaldı.

son 6 maçta 5 mağlubiyet alan kırmızı siyahlıların düşme hattındaki Best Balıkesir'le arasındaki fark 2 galibiyete indi. Evlerinde mağlubiyete tahammülleri olmadığını, buna rağmen Beşiktaş Sompo Japan'a karşı kötü bir yenilgi aldıklarını söyleyen Antrenör Ozan Bulkaz, "Sahada formayı hak etmeyen oyuncular var. Ben ve yönetim gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.