Muratbey Uşak çare bulamadı

son 6 maçta 5 mağlubiyet alan kırmızı siyahlıların düşme hattındaki Best Balıkesir'le arasındaki fark 2 galibiyete indi. Evlerinde mağlubiyete tahammülleri olmadığını, buna rağmen Beşiktaş Sompo Japan'a karşı kötü bir yenilgi aldıklarını söyleyen Antrenör Ozan Bulkaz, "Sahada formayı hak etmeyen oyuncular var. Ben ve yönetim gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.
son 6 maçta 5 mağlubiyet alan kırmızı siyahlıların düşme hattındaki Best Balıkesir'le arasındaki fark 2 galibiyete indi. Evlerinde mağlubiyete tahammülleri olmadığını, buna rağmen Beşiktaş Sompo Japan'a karşı kötü bir yenilgi aldıklarını söyleyen Antrenör Ozan Bulkaz, "Sahada formayı hak etmeyen oyuncular var. Ben ve yönetim gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.