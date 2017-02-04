Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan: 66-84

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

SALON: Şehit Ömer Halisdemir

HAKEMLER: Yener Yılmaz (x), Osman Sinan İşgüder (x), Serhat Büker (x)

MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 17, Berent (x) 2, Berkay (xx) 6, Harrison (xx) 6, Freimanis (xxx) 10, Vasilauskas (xxx) 13, İbekwe (x) 4, Mckissic (xx) 8

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Muratcan (x) 3, Clark (xxx) 14, Stimac (xxx) 10, Thompson (xxx) 19, Roll (xx) 7, Sertaç (xx) 6, Dj Strawberry (xxx) 20, Kenan (x) 3, Weems (x) 2

1.PERİYOT: 19-25

İLK YARI: 40-47

3.PERİYOT: 48-64

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde, Muratbey Uşak, evinde sezonun flaş takımı Beşiktaş Sompo Japan'a 84-66 mağlup oldu. Bu sonuçla son 6 maçta 5'inci yenilgisini alan Uşak, ligde 5 galibiyetle sondan üçüncü sırada kalırken Beşiktaş, galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Karşılaşmanın ilk periyodu Beşiktaş Sompo Japan’ın 25-19 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta aradaki sayı farkını 7’ye çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 47-40 önde gitti. Üçüncü periyotta ev sahibi takıma 16 sayı fark atan Beşiktaş Sompo Japan, periyodu 64-48 üstünlükle tamamladı. Son çeyrekte sayı farkını 18’e çıkaran Kartal, karşılaşmayı 84-66 kazandı. Beşiktaş Sompo Japan’da Dj Strawberry 20, Thompson 19 ve Clark 14 sayı ile takımı galibiyete taşırken, Muratbey Uşak’ta Auguste’nin 17 ve Vasiliauskas’ın 13 sayısı galibiyete yetmedi.