Muratbey Uşak, Banvit deplasmanında

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde geçen hafta evinde Tofaş'a farklı mağlup olaN Muratbey Uşak, yarın ligin güçlü takımlarından Banvit'e konuk olacaK.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 15.00'te start alacak mücadeleyi Lig TV 3 yayınlayacak. Ligde Banvit 12 maçta 9, Uşak ise 4 galibiyet elde etti. Uşak'ta sakatlığı bulunan Kairys'in durumu belirsiz. Antrenör Ozan Bulkaz, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız ama kazanmak istiyoruz" diye konuştu.