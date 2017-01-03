Muratbey Uşak Avrupada prestij sınavında

Kırmızı siyahlılarda Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon daha önce Fraport Skyliners formasıyla mücadele eden son transfer Ibekwe'nin yanı sıra ayak bileğindeki sakatlığı devam eden Kairys forma giyemeyecek. Uşak temsilcisi, grup müsabakalarının tamamlanmasına 4 maç kala altıncı sırada yer alıyor.
Kırmızı siyahlılarda Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon daha önce Fraport Skyliners formasıyla mücadele eden son transfer Ibekwe'nin yanı sıra ayak bileğindeki sakatlığı devam eden Kairys forma giyemeyecek. Uşak temsilcisi, grup müsabakalarının tamamlanmasına 4 maç kala altıncı sırada yer alıyor.