Muratbey Uşak Avrupada prestij sınavında

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı 10 maçta 3 galibiyet alarak üst tura çıkma şansını mucizelere bırakan Muratbey Uşak, yarın evinde Polonya temsilcisi Rosa Radom'u konuk edecek. Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'debaşlayacak.

Kırmızı siyahlılarda Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon daha önce Fraport Skyliners formasıyla mücadele eden son transfer Ibekwe'nin yanı sıra ayak bileğindeki sakatlığı devam eden Kairys forma giyemeyecek. Uşak temsilcisi, grup müsabakalarının tamamlanmasına 4 maç kala altıncı sırada yer alıyor.

