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Muratbey Uşak Avrupa'da umut tazeledi

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 11'inci sınavında kendi sahasında Polonya temsilcisi Rosa Radom'u 96-76 mağlup eden Muratbey Uşak, gruptan çıkma yolunda umut tazeledi. Avrupa'da oynadığı son 3 maçta 2'nci galibiyetini alan kırmızı...

Muratbey Uşak Avrupa'da umut tazeledi
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 11'inci sınavında kendi sahasında Polonya temsilcisi Rosa Radom'u 96-76 mağlup eden Muratbey Uşak, gruptan çıkma yolunda umut tazeledi. Avrupa'da oynadığı son 3 maçta 2'nci galibiyetini alan kırmızı siyahlı ekip, galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Grupta 6'ncı sırada bulunan Muratbey Uşak, play off vizesi alabilmek için kalan 3 maçta 5 galibiyetle 5'inci sıradaki PAOK veya 6 galibiyetli Ventspils'i geçmeye çalışacak. 
Yarışta havlu atmayacaklarını söyleyen Antrenör Ozan Bulkaz, "Uzun zamandır eksik oynuyoruz. Rosa Radom karşısında takım oyunu sergiledik. Zach Auguste'un iyi bir oyuncu olduğunu ve neler yapabileceğini biliyorduk, bu maçtaki 31 sayı, 14 ribaundluk performans bizi çok mutlu etti. Takımım çok iyi savunma ve tam saha iyi pres yaptı. Çalışmalarımızı sahaya yansıttık. Keyifli bir basketbol izlettiğimiz için oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

     

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