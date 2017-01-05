Muratbey Uşak Avrupa'da umut tazeledi

Yarışta havlu atmayacaklarını söyleyen Antrenör Ozan Bulkaz, "Uzun zamandır eksik oynuyoruz. Rosa Radom karşısında takım oyunu sergiledik. Zach Auguste'un iyi bir oyuncu olduğunu ve neler yapabileceğini biliyorduk, bu maçtaki 31 sayı, 14 ribaundluk performans bizi çok mutlu etti. Takımım çok iyi savunma ve tam saha iyi pres yaptı. Çalışmalarımızı sahaya yansıttık. Keyifli bir basketbol izlettiğimiz için oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.
Yarışta havlu atmayacaklarını söyleyen Antrenör Ozan Bulkaz, "Uzun zamandır eksik oynuyoruz. Rosa Radom karşısında takım oyunu sergiledik. Zach Auguste'un iyi bir oyuncu olduğunu ve neler yapabileceğini biliyorduk, bu maçtaki 31 sayı, 14 ribaundluk performans bizi çok mutlu etti. Takımım çok iyi savunma ve tam saha iyi pres yaptı. Çalışmalarımızı sahaya yansıttık. Keyifli bir basketbol izlettiğimiz için oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.