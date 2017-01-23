Muratbey Uşak Asvel'i konuk edecek

Grupta 13 maçta 4 galibiyetle altıncı basamakta yer alan kırmızı siyahlı ekip sıralamadaki yerini korumayı başarırsa FIBA Europe Cup'a adını play off aşamasından itibaren yazdıracak. Uşak, yedinci sıraya gerilerse, Avrupa arenasında kalmak için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek.
Grupta 13 maçta 4 galibiyetle altıncı basamakta yer alan kırmızı siyahlı ekip sıralamadaki yerini korumayı başarırsa FIBA Europe Cup'a adını play off aşamasından itibaren yazdıracak. Uşak, yedinci sıraya gerilerse, Avrupa arenasında kalmak için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek.