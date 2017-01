Muratbey Uşak Asvel'i konuk edecek

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda play off iddiası kalmayan ancak FIBA Avrupa Kupası (Euro Cup) şansını halen sürdüren Muratbey Uşak, yarın son grup maçında lider Asvel'i konuk edecek. Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı.

Grupta 13 maçta 4 galibiyetle altıncı basamakta yer alan kırmızı siyahlı ekip sıralamadaki yerini korumayı başarırsa FIBA Europe Cup'a adını play off aşamasından itibaren yazdıracak. Uşak, yedinci sıraya gerilerse, Avrupa arenasında kalmak için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek.