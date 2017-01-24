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Muratbey Uşak-Asvel: 70-58

UŞAK, () SALON: Şehit Ömer Halisdemir HAKEMLER: Srdan Dozai (Hırvatistan) (xx), Alexey Davydov (Rusya) (xx), Ademir Zuropovic (Bosna Hersek) (xx) MURATYBEY UŞAK: Harrison (xxx) 9, Vasiliauskas (xxx) 8, Mckissic (xxx) 18, Auguste (xxx) 8, Freimanis...

Muratbey Uşak-Asvel: 70-58

UŞAK, ()
SALON: Şehit Ömer Halisdemir
HAKEMLER: Srdan Dozai (Hırvatistan) (xx), Alexey Davydov (Rusya) (xx), Ademir Zuropovic (Bosna Hersek) (xx)
MURATYBEY UŞAK: Harrison (xxx) 9, Vasiliauskas (xxx) 8, Mckissic (xxx) 18, Auguste (xxx) 8, Freimanis (xxx) 23, Berkay (xx) 4, Berent (x), Kairys (x) 1, Mesut (x), Özcan (x)
ASVEL: Meacham (x), Hodge (xxx) 12, Lang (x) 3, Noua (xxx) 15, Diawara (x), Uter (xxx) 9, Nelson (x) 4, Dragovic (xx) 6, Bandja Sy (xxx) 9, Ktungu (x)
1.PERİYOT: 17-18
İLK YARI: 35-35
3. PERİYOT: 59-51

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun son maçında Asvel’i konuk eden Muratbey Uşak, deplasmana lider olarak gelen rakibine 12 sayı fark atarak FIBA Europe Cup’a katılma hakkı elde etti: 70-58.
Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 17-18 Asvel’in üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci periyotta her iki takım 35-35 skorla soyunma odasına berabere gitti. Üçüncü periyotta rakibine 8 sayı fark atan Muratbey Uşak, son çeyrekte sayı farkını 12’ye çıkararak maçı 70-58 galibiyetle tamamladı. Muratbey Uşak’ta Freimanis 23, McKissic 18 ve Harrison 9 sayı ile takımını galibiyete taşırken, Asvel’de Noua’nın 15ve Hodge’nin 12 sayısı galibiyete yetmedi.
Öte yandan karşılaşmanın son iki dakikasında yaşanan olayda hakemler 4'ü Uşak'tan 6 oyuncuyu diskalifiye etti. Bitime 2 dakika kala, karşılaşma Muratbey Uşak lehine iken Harrison ile Uter arasında yaşanan gerginlik sonrası Uter, Harrison'u yere düşürdü. Harrison da karşılık vermek isterken ortalık karıştı. Olayı monitörden izleyen hakemler Asvel’den Nelson ve Uter, Muratbey Uşak’tan Harrison ile McKissic, Mesut Ademoğlu ve Özcan Sürücü'yü diskalifiye etti. Bu skorla grubu 5 galibiyet, 9 mağlubiyetle altıncı sırada tamamlayan Uşak, Avrupa’da yoluna Europe Cup’ta devam edecek.

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