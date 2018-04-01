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Muratbey Uşak-Anadolu Efes: 78-81

UŞAK, () SALON: Uşak Üniversitesi HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Ahmet Tatlıcı (xx), Mehmet Şahin (xx) MURATBEY UŞAK: Calloway (xx) 9, Tayfun (xx) 7, Hamilton (xxx) 21, Ofoegbu (xxx) 13, Carmichael (xx) 8, Miles (xxx) 11, Solomon (x) 5, Şafak...

Muratbey Uşak-Anadolu Efes: 78-81

UŞAK, ()

SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Ahmet Tatlıcı (xx), Mehmet Şahin (xx)
MURATBEY UŞAK: Calloway (xx) 9, Tayfun (xx) 7, Hamilton (xxx) 21, Ofoegbu (xxx) 13, Carmichael (xx) 8, Miles (xxx) 11, Solomon (x) 5, Şafak (x) 4
ANADOLU EFES: Mc Collum (xxx) 13, Weems (xx) 6, Motum (xxx) 12, Simon (xxx) 25, Dunston (xx) 8, Stimac (xx) 6, Birkan (xxx) 11, Doğuş (x), Mustafa (x)
1'İNCİ PERİYOT: 20-15
İLK YARI: 41-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-61

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son sıradaki Muratbey Uşak, üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde Anadalou Efes'tden alarak kümede kalma umutlarını azalttı: 78-81. 
Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda büyük çekişmeye sahna olan maçın ilk periyodu 20-15, ilk yarısı 41-41, üçüncü periyodu ise 66-61 sonuçlandı. Son periyotta kadro ağırlığını ortaya koyan Anadolu Efes, daha az hata yaparak salondan galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes'te Simon, 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu skorla Uşak, son 7 haftaya 4 galibiyetle ligin dibinde girdi. Anadolu Efes ise 16 galibiyete ulaştı.

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