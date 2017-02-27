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Muratbey Uşak-Anadolu Efes: 78-80

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, () SALON: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir HAKEMLER: Murat Biricik (xxx), Ozan Çakar (xxx), Kaan Büyükçil (xxx) MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 22, Berent (x), Berkay (xx) 5, Harrison (xx) 7, Freimanis (xx) 5, Vasiliauskas...

Muratbey Uşak-Anadolu Efes: 78-80

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

SALON: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

HAKEMLER: Murat Biricik (xxx), Ozan Çakar (xxx), Kaan Büyükçil (xxx)

MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 22, Berent (x), Berkay (xx) 5, Harrison (xx) 7, Freimanis (xx) 5, Vasiliauskas (xxx) 19, Hakan (x) 3, Kairys (x), Mckissic (xxx) 17

ANADOLU EFES: Honeycutt (xxx) 13, Doğuş (xx) 4, Cedi (xxx) 14, Granger (x) 1, Heutel (xxx) 8, Mutaf (xxx) 8, Dunston (xxx) 13, Kirk (xxx) 15, Thomas (xx) 4

1.PERİYOT: 16-24
İLK YARI: 32-46
3.PERİYOT: 53-65

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Muratbey Uşak, zirve yarışındaki Anadolu Efes’e evinde 80-78 yenildi. Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu Anadolu Efes’in 24-16 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta aradaki sayı farkını 14’e çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 46-32 önde gitti. Üçüncü periyotta ev sahibi takıma 12 sayı fark atan Efes, periyodu 65-53 üstünlükle tamamladı. Maçin bitime 2 dakika kala aradaki sayı farkını 2 sayıya kadar düşüren Muratbey Uşak, salondan mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.
Anadolu Efes’te Kirk 15, Cedi 14, Dunston ve Honeycutt13’er sayı ile takımı galibiyete taşırken, Muratbey Uşak’ta Auguste’nin 22 ve Vasiliauskas’ın 19 sayısı galibiyete yetmedi. Bu skorla son 8 maçta 7'nci yenilgisini alan kırmızı-siyahlılar, 5 galibiyetle 14. sırada kaldı. Anadolu Efes ise 19 maçta 17 galibiyetle Fenerbahçe’yle birlikte zirveyi paylaşmayı sürdürdü.

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