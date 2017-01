Muratbey Uşak Almanya'da

İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda geçen hafta Rosa Radom'u yenerek play off şansını sürdüren Muratbey Uşak, yarın deplasmanda Alman ekibi Ewe Baskets Oldenburg'a konuk olacak.

Ewe Arena'daki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Grupta son kozlarını oynayan kırmızı siyahlılar son 3 haftaya 4 galibiyetle altıncı, Ewe Baskets ise 7 galibiyetle üçüncü sırada başladı.

Avrupa'da iddiasını az da olsa sürdürmesine rağmen Spor Toto Basketbol Ligi'nde zor günler yaşan Muratbey Uşak, evinde en yakın rakibi Gaziantep Basketbol'a 87-82 yenilerek ligde üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı. Gaziantep yenilgisiyle devrenin son haftasına sondan üçüncü sırada giren Muratbey Uşak'ın düşme hattındaki Best Balıkesir'le arasında 2 galibiyet fark bulunuyor.