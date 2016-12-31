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Muratbey Uşak'a yeni forvet
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Muratbey Uşak, Nijeryalı uzun forvet Ekene Ibekwe'yle anlaştı. Basketbolseverlerin Torku Konyaspor'dan tanıdığı Sean Williams'la da görüşen kırmızı siyahlılar,...
31 Aralık 2016 Cumartesi 11:02
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Muratbey Uşak, Nijeryalı uzun forvet Ekene Ibekwe'yle anlaştı. Basketbolseverlerin Torku Konyaspor'dan tanıdığı Sean Williams'la da görüşen kırmızı siyahlılar, ülkemizde daha önce 2008-09'da Selçuk Üniversitesi, 2010'da Genç Banvitliler formaları giyen Ibekwe'de karar kıldı. Son olarak Almanya'da Frankfurt Skyliners'ta forma giyen 32 yaşında, 2.06 boyundaki basketbolcu bu sezon 8.6 sayı, 4.4 ribaund, 0.5 asist ortalamalarıyla görev yaptı.
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