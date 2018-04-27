İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 4 maç kala kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Muratbey Uşak, yarın THY Euroleague'de Baskonia'yı geçip üst üste dördüncü kez Final Four'a kalan Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek. Karşılaşma Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak. 26 haftada yalnız 5 galibiyet alabilen kırmızı-siyahlı ekibin bu haftayı da mağlubiyetle kapatması durumunda matematiksel olarak da 5 yıldır yer aldığı ligde havlu atma ihtimali yüksek. Maç eksiğine rağmen zirvede olan lig ve Euroleague'in son şampiyonu sarı-lacivertliler, İspanya dönüşü direkt Uşak'a gelerek parkeye çıkacak.
Muratbey Uşak'a ağır konuk
İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 4 maç kala kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Muratbey Uşak, yarın THY Euroleague'de Baskonia'yı geçip üst üste dördüncü kez Final Four'a kalan Fenerbahçe...
27 Nisan 2018 Cuma 13:07
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