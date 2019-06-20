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Murat Paluli resmen Göztepe'de

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde ilk imzasını Murat Paluli'ye attırdı.  Son olarak Hatayspor forması giyen 24 yaşındaki sağ bekle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolculuk...

Murat Paluli resmen Göztepe'de

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde ilk imzasını Murat Paluli'ye attırdı. 
Son olarak Hatayspor forması giyen 24 yaşındaki sağ bekle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolculuk yaşamına Medipol Başakşehir altyapısında başlayan Murat, İskenderunspor takımında profesyonel oldu. Erzurumspor'a 2015 senesinde transfer olan 2017- 2018 sezonu ikinci yarısında Hatayspor'a geldi. Geçen sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan oyuncu Hatayspor'la Play-Off finali oynasa da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayamadı. 
 

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