Murat Gürbüzerol Uşakspor'da

UŞAK, ()

TFF 2'nci Lig maratonu öncesi iddialı bir kadro kuran Utaş Uşakspor, Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Giresunspor'dan forvet Murat Gürbüzerol'u renklerine bağladı.

Kariyerinde daha önce Zeytinburnuspor, Manisaspor, Akhisarspor, Balıkesirspor, Samsunspor, Konya Şekerspor, Boluspor ve BŞB Erzurumspor'da da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon hazırlıklarını evinde sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte taraftarlar, 1 Eylül Stadı'ndaki antrenmana çıkarma yaparak meşaleler ve tezahüratlarla takıma moral aşıladı.

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