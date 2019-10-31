Murat Cavcav: Kan değişikliğine gitmek gerekiyor

ANKARA /

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarının ayrılmasıyla ilgili, "Kan değişikliğine gitmek gerekiyor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz" dedi.

Kulübün internet sitesinden bir açıklama yapan Cavcav, şu ifadeleri kullandı;

"Futbolda ayrılıklar, vedalar her zaman var. Sezon başı büyük umutlarla, kaliteli oyuncularla yola çıktık.

Zaman zaman futbolun şanssızlığı, zaman zaman bireysel hatalar istediğimiz sonuçları almamıza engel oldu. Gönül isterdi ki bu kadroyu birlikte kurduğumuz Mustafa Kaplan ile başarılı olalım ama olmadı.

Kan değişikliğine gitmek gerekiyor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz.

Mustafa Kaplan ve ekibine temmuz ayından beri verdikleri büyük emek için teşekkür ediyorum. Kendisine ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyorum."