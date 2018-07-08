Münevver Hancı, Avrupa ikincisi oldu

ERCAN ATA - GYÖR /

Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli atlet Münevver Hancı, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda cirit atma finalinde mücadele eden Fenerbahçeli milli atlet Münevver Hancı, 56.28'lik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Belaruslu Aliaksandra Konshyna 56.71'lik derecesiyle birinci olurken, Estonya'dan Gedly Tugi ise 55.28 ile üçüncü oldu.

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