Muhtemel kadrolar

BURSASPOR
Harun- Erdem, Şamil, Sivok, Aziz Behich, Bilal, Faty, Jorquera, Batalla, Sinan, Stancu
SAKAT: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Ertuğrul Ersoy
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 1. Balkon: 50 TL, VIP 2.Balkon: 50 TL, Batı Alt Tribün: 30 TL, Spor Toto Alt Tribün: 20 TL, Spor Toto Üst Tribün: 15 TL, Güney Kale Arkası (Teksas) 10 TL, TOFAŞ Tribün: 10 TL, Misafir Tribün: 13 TL
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GAZİANTEPSPOR
Gökhan- Barış, Reis, Pedroso, Doğanay, Alpay, Orkan, Abdülkadir, Iyane, Marcinho, Ghilas
SAKAT: Victor, Elyesa
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. kategori Beşiktaş: 180 TL, 2. kategori Beşiktaş: 130 TL, 3. kategori Beşiktaş: 90 TL, 1. kategori Gaziantepspor: 70 TL
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ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Oboabona, Saadane, Robin, Fink, Petrucci, Jantscher, Nosa, Edomwonyi, Süleyman, Kweuke
SAKAT: Robin
CEZALI: Özgür, Ümit
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KAYSERİSPOR
Ali Ahamada- Hakan, Levent, Mabiala, Erkan Kaş, Samba, Rotman, Lawal, Deniz, Varela, Umut Bulut
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Rybka- Paul Papp, Dany, Barış, İshak, Bliznichenko, Ceyhun, Poko, Skulason, Tanase, Seleznov
SAKAT: Latovlevici
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkası: 5 TL, Maraton: 5 TL, Kapalı: 5 TL